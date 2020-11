Nations League: Belgien nach Sieg über England auf Final-Four-Kurs – Italien schlägt Polen

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat im fünften Anlauf endlich den ersten Sieg unter ihrem neuen Bondscoach Frank de Boer gefeiert. Oranje bezwang am vorletzten Spieltag der Nations League Bosnien-Herzegowina mit 3:1 (2:0) und wahrte damit die Chance auf den Gruppensieg in der Staffel A1. Die Bosnier um den Ex-Schalker Sead Kolasinac stehen dagegen schon vor der letzten Partie als Absteiger fest.

Die besseren Karten auf das “Final Four” im Oktober 2021 hat allerdings Italien, das nach dem 2:0 (1:0) gegen Polen einen Punkt mehr aufweist als die Niederlande. Die Entscheidung fällt im Fernduell am Mittwoch, wenn Oranje in Polen und Italien in Bosnien antritt.

Belgien auf Final-Four-Kurs

Fast sicher hat der Weltranglistenerste Belgien den Sieg in der Gruppe A2. Nach dem überzeugenden 2:0 (2:0) gegen England im 50. Länderspiel unter Trainer Roberto Martinez würde den Roten Teufeln am Mittwoch ein Remis gegen Dänemark reichen. Bereits abgestiegen ist Island nach dem 1:2 (0:1) bei den Dänen.

Georginio Wijnaldum vom englischen Meister FC Liverpool sorgte in Amsterdam bereits in der Anfangsviertelstunde mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse (6. und 13.). Memphis Depay beseitigte die letzten Zweifel am Erfolg (55.). Smail Prevljak, der vor sechs Jahren für RB Leipzig in der 2. Liga spielte, verkürzte (63.).

De Boer, seit September Nachfolger des zum FC Barcelona gewechselten Ronald Koeman, hatte als erster Trainer in der Geschichte der Elftal seine ersten vier Spiele nicht gewonnen.

Italien schlägt Polen

Für Italien trafen Jorginho per Foulelfmeter (27.) und Domenico Berardi (83.). Youri Tielemans (10.) und Dries Mertens (24.) sicherten den Belgiern um die Dortmunder Axel Witsel und Thomas Meunier den Sieg. Ihr BVB-Kollege Jude Bellingham (17), seit Donnerstag drittjüngster Spieler in der Länderspielgeschichte der Three Lions, kam nicht zum Einsatz. Jadon Sancho wurde 20 Minuten vor Schluss eingewechselt.

Schottland verpasst ersten Matchball

Schottland verpasste den zweiten Coup innerhalb von vier Tagen. Nach der gefeierten Qualifikation für die EM im kommenden Jahr verloren die Bravehearts in der Slowakei mit 0:1 (0:1). Bei einem Sieg wäre den Schotten der Aufstieg in die A-Liga nicht mehr zu nehmen gewesen.

(SID)

Bild: Getty