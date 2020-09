Nations League: DFB-Team so schlecht wie San Marino & Malta

via

via Sky Sport Austria

Sechs Spiele und noch immer kein Sieg – mit ihrer schwachen Bilanz in der Nations League befindet sich die deutsche Nationalmannschaft in schlechter Gesellschaft.

Nach sechs (oder mehr) Runden der Nationenliga warten auch die Fußball-Zwerge San Marino, Malta, Lettland, Andorra und Litauen noch auf den ersten Dreier. Außerdem gelang Irland noch kein Erfolg.

Analyse zum Schweiz-Spiel: Das fehlt dem DFB-Team momentan



Video enthält Produktplatzierungen

Die DFB-Auswahl hatte es in der Liga A bislang allerdings durchweg mit starken Gegnern zu tun. Gegen Weltmeister Frankreich (0:0/1:2) und die Niederlande (0:3/2:2) gab es bei der Premiere 2018/19 zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, der sportliche Abstieg wurde nur durch die Aufstockung der Staffel von drei auf vier Teams je Gruppe vermieden. Das 1:1 (1:0) am Sonntagabend in Basel gegen die Schweiz war bei der zweiten Auflage das zweite Remis nach dem Auftakt gegen Spanien (1:1).

Die nächste Chance auf den ersehnten ersten Erfolg bietet sich am 10. Oktober (20.45 Uhr): Dann trifft die DFB-Elf in Kiew auf die Ukraine. “Im Oktober und November werden wir richtig angreifen. Dann werden wir auch Spiele gewinnen”, versprach Bundestrainer Joachim Löw für die ausstehenden vier Gruppenbegegnungen.

Die nächsten Spiele der deutschen Nationalmannschaft

7. Oktober 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Türkei (in Köln)

10. Oktober 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Ukraine gegen Deutschland (in Kiew)

13. Oktober 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Deutschland gegen Schweiz (in Köln)

11. November 2020, Uhrzeit noch offen: Länderspiel, Deutschland gegen Tschechien (in Leipzig)

14. November 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Deutschland gegen Ukraine (in Leipzig)

17. November 2020, 20.45 Uhr: Nations League, Spanien gegen Deutschland

(SID)

Beitragsbild: Getty Images