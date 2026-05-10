NBA-Draft: Wizards gewinnen First-Overall-Pick

Die Washington Wizards dürfen beim diesjährigen Draft der Basketball-Profiliga NBA das erste Talent auswählen.

Die Franchise aus der US-amerikanischen Hauptstadt gewann am Sonntag in Chicago die Lotterie zur Festlegung der Reihenfolge, in welcher die Klubs die besten Nachwuchsspieler aussuchen dürfen. Nach der zweitschlechtesten Saison der Vereinsgeschichte waren die Wizards mit einer 14-prozentigen Gewinnchance in die Veranstaltung gegangen.

Teilnahmeberechtigt für die Lotterie sind die 14 Mannschaften, die die NBA-Playoffs verpasst haben. Die Teams, die in der regulären Saison am schlechtesten abgeschnitten haben, erhalten dabei die besten Chancen auf den Top-Pick.

Die Wizards, die in der zurückliegenden Spielzeit bei nur 17 Siegen insgesamt 65 Niederlagen verkraften mussten, können sich damit am 23. und 24. Juni erheblich verstärken. Bei der Verteilung der Talente auf die Klubs, die in diesem Jahr im Barclays Center in Brooklyn stattfindet, werden in zwei Runden insgesamt 60 Spieler ausgewählt. Als wahrscheinlichste Kandidaten für den ersten Pick gelten Forward AJ Dybantsa sowie Guard Darryn Peterson (beide 19 Jahre alt).

(APA)

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