Titelverteidiger Oklahoma City Thunder um den deutschen Basketball-Profi Isaiah Hartenstein ist zum Start ins Viertelfinale der NBA-Playoffs seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Gegen LeBron James und die Los Angeles Lakers gewann der amtierende Meister in der Nacht zum Mittwoch Spiel eins der Conference Semifinals mit 108:90. Hartenstein legte acht Punkte und neun Rebounds auf, sein Landsmann Maximilian Kleber kam bei den Lakers nicht zum Einsatz.

Bester Werfer bei OKC war Chet Holmgren mit einem Double-Double aus 24 Punkten und zwölf Rebounds, erfolgreichster Schütze der Partie war James mit 27 Zählern. Der 41-Jährige trug die Lakers in Abwesenheit ihres verletzten Superstars Luka Doncic einmal mehr auf seinen Schultern, während besonders der kürzlich genesene Austin Reaves mit acht Punkten enttäuschte. Der US-Amerikaner traf lediglich drei seiner 16 Feldwürfe und keinen seiner fünf Dreierversuche.

Die Lakers hatten in der ersten Runde überraschend die Houston Rockets mit 4:2 ausgeschaltet, nun liegen sie in der Serie gegen OKC zunächst 0:1 hinten. Spiel zwei findet in der Nacht zum Freitag (3:30 Uhr) erneut in Oklahoma City statt.

Zu viele Turnover: Pistons schlagen Pöltl-Bezwinger Cleveland

Der deutsche Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder verpatzte mit den Cleveland Cavaliers derweil den Auftakt in die zweite Playoff-Runde. Bei den Detroit Pistons gab es eine 101:111-Niederlage. Schröder erzielte gegen seinen Ex-Verein in 16 Minuten von der Bank neun Punkte, verteilte drei Assists, leistete sich aber auch vier Turnover.

Am treffsichersten waren die Superstars beider Teams: Für Clevelands Donovan Mitchell sowie Detroits Cade Cunningham standen am Ende je 23 Punkte zu Buche. Die Cavs, die in Runde eins die Toronto Raptors und Jakob Pöltl aus dem Weg geräumt hatten, haben ebenfalls am Freitag (1.00 Uhr) die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben. Die Pistons hatten zuvor im Achtelfinale Orlando Magic um den verletzten Franz Wagner aus dem Wettbewerb geworfen.

(SID/Red).

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