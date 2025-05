NBA-Playoff: Pacers eliminieren Cavaliers

Die Cleveland Cavaliers sind im Playoff der NBA früh gescheitert. Das beste Team des Grunddurchgangs in der Eastern Conference der amerikanischen Basketball-Liga verlor die Zweitrunden-Serie gegen die Indiana Pacers 1:4. Den entscheidenden vierten Sieg feierten die Pacers am Dienstag, nach einer Aufholjagd in der zweiten Hälfte gewannen sie in Cleveland noch mit 114:105.

Im Halbfinale trifft das Team aus Indianapolis entweder auf die New York Knicks oder Champion Boston Celtics, wobei die Knicks mit 3:1 führen. Boston muss zudem für den Rest der Saison und womöglich länger auf Jayson Tatum verzichten. Der Star des Teams wurde wegen einer gerissenen Achillessehne operiert.

In der Western Conference gingen die Oklahoma City Thunder in ihrer Serie gegen die Denver Nuggets zum ersten Mal in Führung. Oklahoma gewann das fünfte Spiel vor Heimpublikum mit 112:105 und liegt nun 3:2 voran. Denver halfen auch 44 Punkte von Center Nikola Jokic am Ende nichts. Das sechste Spiel findet in der Nacht auf Freitag in Denver statt.

NBA-Ergebnisse vom Dienstag – Playoff, 2. Runde („best of seven“): Eastern Conference: Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers 105:114. Endstand in Serie: 1:4; Western Conference: Oklahoma City Thunder – Denver Nuggets 112:105. Stand: 3:2

