NBA: Playoff-Serien der L.A.-Teams ausgeglichen

NBA-Titelverteidiger Los Angeles Lakers hat am Sonntag in der ersten Play-off-Runde den Serien-Ausgleich zum 2:2 der Phoenix Suns hinnehmen müssen. In L.A. setzten sich die Suns um Point-Guard-Veteran Chris Paul 100:92 durch. Die Lakers beklagten zudem eine Verletzung von Anthony Davis, der im zweiten Viertel vom Parkett musste. Stadtrivale L.A. Clippers gewann indes bei den Dallas Mavericks 106:81 und stellte in der “best of seven”-Serie ebenfalls auf 2:2.

Vor dem Einzug in die zweite Runde stehen die Atlanta Hawks und die Brooklyn Nets. Nach dem 113:96 über die New York Knicks führt Atlanta in der Serie 3:1. Auch den Nets fehlt nach dem 141:126-Spektakel gegen die Boston Celtics nur noch ein Sieg zum Weiterkommen.

Ärger gab es nach der Partie in Boston: Ein Fan soll eine Wasserflasche nach dem früheren Celtics-Profi Kyrie Irving geworfen haben. Dieser wurde in Handschellen aus der Arena geleitet. Dem Mann droht nun eine lebenslange Sperre für Spiele im TD Garden. “Wir werfen nicht mit Tomaten oder anderem Zeug auf Menschen”, sagte Irving. Dies sei grundlegender Rassismus, Spieler würden behandelt wie in einem “menschlichen Zoo”.

NBA-Ergebnisse vom Sonntag – Playoff, 1. Runde (“best of seven”):

Eastern Conference: Atlanta Hawks – New York Knicks 113:96 (Stand in Serie: 3:1), Boston Celtics – Brooklyn Nets 126:141 (1:3)

Western Conference: Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 92:100 (2:2), Dallas Mavericks – Los Angeles Clippers 81:106 (2:2)

