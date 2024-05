NBA-Playoffs: Boston gewinnt Auftakt in Conference Finals

Die Boston Celtics haben am Dienstag den Auftakt der Finalserie in der Eastern Conference der NBA gewonnen.

Der Sieger des Grunddurchgangs im Osten setzte sich mit 133:128 gegen die Indiana Pacers durch, musste dafür aber in die Verlängerung. Die Celtics gaben gleich zweimal eine zweistellige Führung aus der Hand und lagen 6,1 Sekunden vor Schluss noch mit drei Punkten in Rückstand.

Jaylen Brown rettete sein Team dann mit einem Dreier in die Verlängerung, dort behielt man die Oberhand. Bester Werfer des Abends war Jayson Tatum mit 36 Punkten. Spiel zwei der Eastern Conference wird in der Nacht zu Freitag erneut in Boston ausgetragen, ehe es für zwei Partien nach Indianapolis geht.

