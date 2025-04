NBA-Playoffs: Knicks, Celtics, Pacers und Timberwolves vor Einzug in die nächste Runde

Die Los Angeles Lakers mit ihren Topstars LeBron James und Luka Doncic stehen im Playoff der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA in der ersten Runde vor dem Ausscheiden. Nachdem sie sich am Sonntag in Minnesota mit 113:116 geschlagen geben mussten, liegen sie in der „best of seven“-Serie mit 1:3 Siegen zurück. Anthony Edwards war mit 43 Punkten Mann des Abends. Titelverteidiger Boston fehlt hingegen nach einem 107:98 in Orlando nur noch ein Sieg zum Aufstieg.

Mit dem Rücken zur Wand stehen die Milwaukee Bucks nach einer 103:129-Heimschlappe gegen die Indiana Pacers. Sie liegen in der Serie 1:3 zurück und müssen zudem voraussichtlich ihren Star Damian Lillard vorgeben. Er musste mit einer möglicherweise ernsten Verletzung am linken Fuß schon Mitte des ersten Viertels vom Platz. In Detroit feierten die New York Knicks einen knappen 94:93-Erfolg und stellten auf 3:1. Karl-Anthony Towns warf 47 Sekunden vor Ende den entscheidenden Dreipunkter, während danach auf der Gegenseite ein offensichtliches Foul an Tim Hardaway Jr. nicht geahndet wurde.

(APA) / Foto: IMAGO