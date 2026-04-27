NBA-Playoffs: Lakers vergeben ersten Matchball

Amen Thompson (23 Punkte) und Tari Eason (20) waren die besten Werfer für Houston. Lakers-Altstar LeBron James kam auf zehn Zähler – und leistete sich fast genauso viele Ballverluste (8). „Es fängt bei mir an. Meine Turnovers waren inakzeptabel“, sagte der 41-Jährige selbstkritisch.

Spurs stellen auf 3:1

Wieder angeführt von Superstar Victor Wembanyama kamen die San Antonio Spurs mit dem 114:93 bei den Portland Trail Blazers zu ihrem dritten Sieg, auch in dieser Serie steht es nun 3:1. Der französische Ausnahmespieler Wembanyama, der zuletzt wegen einer Gehirnerschütterung gefehlt hatte, kam als zweitbester Werfer seines Teams auf 27 Punkte und elf Rebounds. De’Aaron Fox sammelte einen Zähler mehr.

Ebenfalls mit 3:1 liegen die Boston Celtics gegen die Philadelphia 76ers vorne. Rekordmeister Boston setzte sich in Spiel vier in der Nacht auf Montag auswärts mit 128:96 durch. Bester Werfer für die Celtics war Payton Pritchard mit 32 Punkten.

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