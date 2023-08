NBA segnet Jordans Verkauf der Charlotte Hornets ab

Basketball-Legende Michael Jordan ist nicht mehr Mehrheitseigentümer des NBA-Clubs Charlotte Hornets. Das NBA-Board-of-Governors hat am Donnerstag dem Verkauf des Clubs an die beiden Investmentbanker Rick Schnall und Gabe Plotkin um kolportierte drei Milliarden Dollar mit 29:1 zugestimmt. Lediglich James Dolan, Besitzer der New York Knicks, sprach sich dagegen aus. Plotkin war bereits Minderheitseigner der Hornets, Schnall gehört ein Teil der Atlanta Hawks.

Jordan, einer der besten Basketballer aller Zeiten, war 13 Jahre Haupteigentümer der Hornets. Er kaufte seine Anteile im Jahr 2010 für 275 Millionen Dollar und war der einzige schwarze Mehrheitseigentümer in der NBA. Der 60-Jährige behält eine Minderheitsbeteiligung.

Der sportliche Erfolg der Franchise blieb unter Jordan aus. Das Team hat in den 13 Jahren nur zweimal die Play-offs erreicht (2014, 2016) und beide Male in der ersten Runde verloren.

(APA) / Bild: Imago