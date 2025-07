NBA-Star Wembanyama vor Comeback

Der französische Basketball-Jungstar Victor Wembanyama wird wie erhofft zum Start der neuen NBA-Saison sein Comeback geben.

Seine Rückkehr auf den Platz sei von den Medizinern „offiziell freigegeben“, sagte der 21-Jährige der französischen L’Equipe. Auch ESPN hatte berichtet, dass Wembanyama den San Antonio Spurs wieder zur Verfügung steht. Die kommende Spielzeit beginnt im Oktober.

Das Ausnahmetalent musste seine zweite Saison in der NBA bereits Mitte Februar abbrechen, eine Thrombose in der rechten Schulter warf ihn zurück. Auch an der EM (27. August bis 14. September) in Polen, Finnland, Lettland und Zypern nimmt er daher nicht teil.

