NBA-Star Westbrook nach Quarantäne zurück im Training

Houston-Rockets-Guard Russell Westbrook hat am Mittwoch erstmals nach dem Ende seiner Quarantäne wieder mit den Mannschaftskollegen trainiert.

Er sei “dankbar und glücklich”, sagte der 31-Jährige, der seinen positiven Coronavirus-Test am 13. Juli öffentlich gemacht hatte. Er habe keine Symptome “außer einer verstopften Nase”, erklärte der Basketball-Star.

Er habe versucht, in Form zu bleiben, sein Fitnesszustand sei aber zuletzt nicht das Wichtigste für ihn gewesen, so Westbrook. Rockets-Coach Mike D’Antoni sagte, Westbrook könne am Freitag im Testspiel gegen NBA-Konkurrent Toronto Raptors zum Einsatz kommen, wenn er das wolle. “Was immer er will, ist cool”, meinte D’Antoni. “Wir sprechen nicht über einen normalen Athleten. Wir sprechen über einen Superathleten, und manchmal vergesse ich das.”

(APA)

