Die Houston Rockets bangen vor dem Play-off der NBA um ihren Star Russell Westbrook. Bei dem 31-Jährigen wurde in einer MRI-Untersuchung am Mittwoch (Ortszeit) eine Zerrung im rechten Oberschenkelmuskel diagnostiziert. Damit fällt er am Freitag gegen Philadelphia sicher aus, danach werde sein Zustand vor dem Play-off-Auftakt neu bewertet, teilte sein Team mit.

