NBA-Talent an Hodenkrebs erkrankt

Das serbische Basketball-Talent Nikola Topic von NBA-Meister Oklahoma City Thunder, ist an Hodenkrebs erkrankt. Wie General Manager Sam Presti am Donnerstag mitteilte, hat der 20-Jährige bereits mit der Chemotherapie begonnen. Topic hatte sich Anfang Oktober einer Biopsie unterzogen, bei welcher die Erkrankung festgestellt wurde.

Laut Presti seien die Ärzte „extrem positiv“ hinsichtlich der Langzeitprognose für Topic. „Wir erwarten von ihm nur, dass er sich darauf konzentriert. Das ist seine wichtigste Priorität. Er wird wieder Basketball spielen, sobald er dazu in der Lage ist, aber wir setzen ihm natürlich keine Fristen und haben keine Erwartungen“, führte er aus.

Wann der Spielmacher sein Debüt für OKC in der NBA geben kann, ließ Presti folglich offen. Topic war 2024 an zwölfter Stelle im Draft von Oklahoma ausgewählt worden, verpasste jedoch die vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Vor der zurückliegenden Europameisterschaft hatte er als Mitglied des erweiterten Kaders Serbiens die Vorbereitung bestritten, war jedoch vor dem Turnier gestrichen worden.

(SID)/Bild: Imago