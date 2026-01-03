NBA-Titelverteidiger OKC erstes Team mit 30 Siegen

Oklahoma City Thunder hat als erstes Team in der National Basketball Association (NBA) den 30. Saisonsieg eingefahren.

Der Titelverteidiger und souveräne Tabellenführer der Western Conference gewann am Freitag bei den ohne die Startspieler Stephen Curry, Jimmy Butler und Draymond Green angetretenen Golden State Warriors mit 131:104. Shai Gilgeous-Alexander drückte der Partie mit 30 Punkten und sieben Assists den Stempel auf. Sein Team hat von 35 Spielen nur fünf verloren.

Die Sacramento Kings kassierten die vierte Niederlage in Serie. Bei den Phoenix Suns verlor das Team rund um Demar Derozan und Russell Westbrook mit 102:129. Die Kings bleiben mit nur acht Siegen und 27 Niederlagen Vorletzter der Western Conference.

Einen Rekord konnte Giannis Antetokounmpo feiern. Mit seinem erfolgreichen Dunk 4,7 Sekunden vor Schluss besiegelte der zweimalige MVP nicht nur den 122:121-Sieg seiner Milwaukee Bucks gegen die Charlotte Hornets, sondern zog mit seinem 158. Hauptrundenspiel mit mindestens 30 Punkten, zehn Rebounds und fünf Assists in dieser Statistik auch an den NBA-Ikonen Kareem Abdul-Jabbar and Oscar Robertson vorbei. „Das ist eine unglaubliche Leistung“, sagte Antetokounmpo nach der wilden Schlussphase mit fünf Führungswechseln in den letzten 45 Sekunden.

(APA/SID/Red.) / Foto: IMAGO