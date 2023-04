NBA: Toronto Raptors schnappen sich Play-in-Ticket

Die Toronto Raptors haben am Sonntag den Einzug ins Play-in-Turnier der Eastern Conference in der National Basketball Association (NBA) fixiert. Das Team des Wieners Jakob Pöltl gewann 128:108 bei den Charlotte Hornets. Der 27-jährige Center steuerte 16 Punkte, 9 Rebounds, 4 Blocks, 3 Assists und einen Steal in 30:01 Minuten auf dem Parkett bei. Am Dienstag steht das Duell neuerlich auf dem Spielplan.

Toronto lag bereits zur Halbzeit 67:52 voran. Die Kanadier blieben in der Folge ungefährdet und bauten ihren Vorsprung im Schlussviertel noch weiter aus. Pascal Siakam war mit 36 Punkten der erfolgreichste Scorer. Fred VanVleet bilanzierte mit 20 Zählern und 20 Assists.

NBA-Ergebnis vom Sonntag: Charlotte Hornets – Toronto Raptors (16 Punkte, 9 Rebounds, 4 Blocks in 30:01 Minuten von Jakob Pöltl) 108:128.

(APA)

Bild: GEPA