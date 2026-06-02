NBA-Trainerlegende Rick Adelman gestorben

Rick Adelman, einer der erfolgreichsten Trainer der NBA, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Das gab die National Basketball Coaches Association am Montag bekannt. „Adelman wird nicht nur als Trainer und Spieler in Erinnerung bleiben, sondern auch als Mentor für so viele in der Basketball-Community“, so eine Erklärung der Trainervereinigung, die ihn 2023 mit dem Chuck Daly Lifetime Achievement Award ehrte. Zudem wurde Adelman 2021 in die Basketball Hall of Fame aufgenommen.

Rick Adelman, dessen Sohn David Trainer der Denver Nuggets ist, war 29 Jahre lang als Trainer in der NBA tätig, davon 23 Saisons als Cheftrainer bei den Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets und Minnesota Timberwolves. Der frühere NBA-Profi gewann als Coach 1.042 Spiele und führte Portland zweimal in die NBA-Finals. Nur vier andere Trainer – Pat Riley, Gregg Popovich, Jerry Sloan und George Karl – haben mehr Spiele gecoacht und eine bessere Siegquote als Adelman.

Würdigungen für Adelman

Die Portland Trail Blazers, für die Adelman spielte und anschließend Assistenztrainer (1983-89) und dann Chefcoach war (1989-94), bezeichneten ihn als „eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Franchise“.

Die Sacramento Kings würdigten Adelman auf X mit den Worten: „Er wird in Erinnerung bleiben für die Art und Weise, wie er die Menschen um sich herum inspirierte – mit Demut, Integrität, Freundlichkeit und einem unerschütterlichen Glauben an die Kraft der Teamarbeit.“

(APA/dpa) / Artikelbild: Imago