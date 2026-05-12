NBA trauert um Brandon Clarke: Grizzlies-Spieler mit 29 Jahren verstorben

Die Memphis Grizzlies aus der Basketball-Profiliga NBA trauern um ihren Spieler Brandon Clarke. Der Klub bestätigte am Dienstag den Tod des 29-Jährigen, nannte aber keine weiteren Details. Clarke hatte in dieser Saison aufgrund von Knie- und Hüftverletzungen nur zwei Spiele in der NBA absolviert.

„Unsere Herzen sind gebrochen wegen des tragischen Verlusts“, schrieben die Grizzlies bei X: „Brandon war ein herausragender Teamkollege und ein noch besserer Mensch, dessen Einfluss auf die Grizzlies und die gesamte Gemeinde niemals vergessen werden wird. Wir drücken seiner Familie und seinen Geliebten unser tiefes Mitgefühl während dieser schwierigen Zeit aus.“

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Clarke war in der ersten Runde des Drafts 2019 von den Oklahoma City Thunder ausgewählt und anschließend nach Memphis transferiert worden. Dort spielte er fortan und unterschrieb im Oktober 2022 einen neuen Vertrag über vier Jahre, der ihm 52 Millionen US-Dollar einbringen würde. Im März 2023 riss seine Achillessehne, Clarke kämpfte sich aber wieder zurück, ehe er erneut von Verletzungen gestoppt wurde.

Sechs Wochen vor seinem Tod war er in Arkansas wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln und der Flucht mit einem Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit verhaftet worden.

„Als eines der dienstältesten Mitglieder der Grizzlies war Brandon ein beliebter Teamkollege und Führungsspieler, der mit enormer Leidenschaft und Kampfgeist spielte“, sagte NBA-Commissioner Adam Silver: „Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei Brandons Familie, seinen Freunden und der gesamten Grizzlies-Organisation.“

(SID) / Bild: Imago