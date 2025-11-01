Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat in der Premier League zurück in die Erfolgsspur gefunden. Die „Reds“ bezwangen Aston Villa nach zuvor vier Ligapleiten in Serie verdient mit 2:0 (1:0) und machten einen großen Schritt aus der Krise. Der deutsche Nationalspieler Wirtz wurde in der 77. Minute eingewechselt und konnte keine Akzente setzen.

Mohamed Salah (45.+1) und Ryan Gravenberch (58.) trafen zum Sieg und verschafften dem in die Kritik geratenen Trainer Arne Slot vor einer wegweisenden Woche mit Kracher-Partien gegen Real Madrid und bei Manchester City Luft. Unter der Woche waren die Liverpooler mit einer B-Elf chancenlos gegen Crystal Palace (0:3) aus dem League Cup ausgeschieden.

Liverpool auf Rang drei – Auch Chelsea gewinnt

In der Premier League sprangen die mit fünf Siegen gestarteten Reds vorerst auf den dritten Tabellenrang. Wirtz wartet weiter auf seinen ersten Treffer für seinen neuen Klub.

Im London Derby konnte sich der FC Chelsea gegen Tottenham Hotspur durchsetzen. Die „Blues“ gewannen dank eines Treffers von Joao Pedro (34.) und kletterten vorerst auf den fünften Tabellenplatz.

VIDEO-Highlights: Tottenham vs. Chelsea

(SID) / Bild: Imago