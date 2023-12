Nehmen die Bayern Abstand? Neue Entwicklung in Palhinha-Saga

Der Wechsel von Joao Palhinha zum FC Bayern schien im zurückliegenden Sommer bereits in trockenen Tüchern zu sein: Der Sechser hatte am Deadline-Day seinen Medizincheck in München absolviert, doch keine Freigabe von Fulham erhalten, weshalb der Transfer letztlich noch platzte.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der Name des Portugiesen weiterhin mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht. So wurde unter anderem von einem portugiesischen Journalisten berichtet, dass der 28-Jährige fix im Winter zu den Münchnern stoßen soll, was Sky jedoch dementierte.

Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg äußerte sich bei „Transfer Update – die Show“ nun zum aktuellen Stand um den Abräumer. „Was transportiert wird, ist, dass es kälter wird. Die Bayern nehmen eher Abstand von einer Verpflichtung, als dass sie Vollgas geben“, meinte Plettenberg.

Der Fulham-Profi soll intern bei den Bayern nicht gänzlich unumstritten sein und so hinterfragt man laut dem Sky Experten, ob die kolportierten 45 – 50 Millionen Euro als Ablösesumme tatsächlich eine sinnvolle Investition wären.

Stattdessen seien die Münchner eher auf der Suche nach einem Innenverteidiger, der auch als Rechtsverteidiger eingesetzt werden kann. Eine Verpflichtung des Portugiesen sei demnach aktuell „sehr unwahrscheinlich“.

(skysport.de) / Bild: Imago