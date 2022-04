„Neider“: Ronaldo reagiert auf Rooney-Kritik

via

via Sky Sport Austria

Kritik kommt bei Cristiano Ronaldo in der Regel gar nicht gut an – und der Superstar scheut sich auch nicht vor einem Konter. Dieses Mal erwischte es Wayne Rooney.

Die United-Ikone hatte sich kürzlich besorgt über die Lage bei seinem Ex-Klub geäußert und unter anderem Ronaldo als eines der Probleme ausgemacht.

Rooney: Ronaldo kein Mann für die Zukunft

Der 37-jährige Goalgetter sei aufgrund seines Alters kein Mann für die Zukunft. Man müsse sich „für junge, hungrige Spieler entscheiden, um Manchester United in den nächsten zwei, drei Jahren zu beleben. Und Cristiano ist das nicht“, hatte Rooney im „Monday Night Football“-Talk bei Sky Sports UK festgestellt.

Der Portugiese habe seine besten Jahre hinter sich und sei „offensichtlich nicht mehr der Spieler, der er war, als er in seinen Zwanzigern war. So was passiert, das ist Fußball. Er ist eine Bedrohung für das Tor, aber für den Rest des Spiels braucht man andere, man braucht junge Spieler.“

Ronaldo kontert Rooney-Aussagen

Diese Aussagen ließ CR7 nicht kommentarlos auf sich sitzen. Der Portugiese reagiert auf ein Bild, das Rooney von seinem Auftritt zusammen mit Jamie Carragher bei „Monday Night Football“ auf Instagram postete, mit den Worten: „Zwei Neider“.

