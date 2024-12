Nemecz beendet Australian Open auf Rang 15

Lukas Nemecz hat bei den Australian Open in Melbourne am Schlusstag an Boden verloren und das Turnier auf Platz 15 beendet.

Der nach drei Runden achtplatzierte Steirer vergab die Top Ten mit einem Doppelbogey am 16. Loch. Mit gesamt 277 Schlägen (10 unter Par) fehlten ihm nur zwei Strokes zum vielfach geteilten fünften Rang.

Nach dem achten Rang in Brisbane hat Nemecz nun aber bereits wieder gut im Race to Dubai angeschrieben. Er hatte die volle Tourkarte für dieses Jahr verpasst. Der Sieg ging an den US-Rookie Ryggs Johnston mit 269 Schlägen, mit drei Schlägen Vorsprung auf den Australier Curtis Luck.

(APA) / Bild: Imago