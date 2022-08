via

via Sky Sport Austria

Der Steirer Lukas Nemecz hat das World-Tour-Turnier der Profigolfer in Crans-Montana auf Platz 62 beendet. Auf der vierten Runde am Sonntag fiel er mit einer 72 nochmals von Zwischenposition 46 um 16 Ränge zurück, kam insgesamt auf 276 Schläge. Der Sieg ging mit 262 an den Südafrikaner Thriston Lawrence.

(APA)

Artikelbild: Imago