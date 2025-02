Nemecz beendet Kenya Open auf Rang 20

Golfprofi Lukas Nemecz hat die mit 2,5 Millionen Dollar dotierten Kenya Open auf Rang 20 beendet. Der Steirer spielte in Nairobi am Samstag und Sonntag zwei gute 68er-Runden und schob sich mit gesamt 277 Schlägen (7 unter Par) noch kräftig nach vorne. Der Burgenländer Bernd Wiesberger brauchte 284 Strokes für vier Runden, das reichte nur für Platz 57. Der Sieg ging an den Südafrikaner Jacques Kruyswijk mit 266 Schlägen (18 unter Par).

Nemecz, der im Vorjahr seine DP-World-Tourkarte sportlich verspielt hatte, kehrt nun auf die Challenge Tour zurück. Der 35-Jährige sammelte in Kenia aber neben knapp 27.000 Dollar Preisgeld auch wichtige Punkte für eine allfällige Tour-Rückkehr und ist derzeit bestplatzierter Österreicher in der „Race to Dubai“-Wertung.

(APA) Foto: Imago