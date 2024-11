Nemecz in Melbourne nach drei Runden Achter

Golfprofi Lukas Nemecz greift bei den Australian Open in Melbourne nach einem Topresultat. Der Steirer büßte am Samstag in der dritten Runde bei verregneten Verhältnissen durch eine 70 (2 unter Par) zwar fünf Plätze ein. Der 35-Jährige geht aber mit gesamt 204 Schlägen (11 unter Par) als geteilter Achter in den Schlusstag im Kingston Heath Golf Club. Der Rückstand auf die Führenden Lucas Herbert aus Australien und Ryggs Johnston aus den USA beträgt nur drei Schläge.

Nemecz spielte neben vier Birdies erneut ein Eagle. Letzteres gelang ihm auf Bahn 13, wo der ÖGV-Athlet den Ball eindrucksvoll aus mehr als 60 m einlochte. „Das war ein perfekter Schuss, das hat mir sehr viel Momentum gegeben“, meinte Nemecz, dem allerdings auch vier Schlagverluste unterliefen. „Ich bin zwar zurückgefallen, dafür habe ich aber den Abstand auf die Spitze verringern können, was für morgen eine Riesenmotivation ist, mich noch einmal ordentlich nach vorne zu schießen.“

(APA)/Beitragsbild: Imago