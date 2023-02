via

via Sky Sport Austria

Golfer Lukas Nemecz ist am Donnerstag mit einer soliden 69er-Runde in die Ras Al Khaimah Championship der World Tour in Saudi Arabien gestartet. Dank dreier Birdies blieb der Steirer drei unter Par und lag nach Tag eins fünf Schläge hinter dem japanischen Solo-Leader Ryo Hisatsune.

(APA)

Artikelbild: Imago