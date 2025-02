Lukas Nemecz ist gut in die Kenya Open der Golfer gestartet. Der Steirer schaffte am Donnerstag in Nairobi eine 67er-Runde und lag mit vier unter Par auf Rang neun.

Seine beiden Landsleute Matthias Schwab und Bernd Wiesberger benötigten jeweils 72 Schläge und nahmen mit eins über Par Rang 83 ein.

(APA) Foto: Imago