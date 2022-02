Nemecz schafft Cut in Ras-al-Khaimah

Der steirische Golfprofi Lukas Nemecz hat den Cut beim World-Tour-Turnier in Ras-al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschafft.

Der 32-Jährige spielte auf dem Par-72-Kurs am Freitag so wie am Vortag eine 69er-Runde und und geht mit sechs unter Par als 30. ins Finalwochenende. „Zweimal drei unter war echt voll in Ordnung. Was mit taugt ist, dass ich halbwegs dabei bin, obwohl ich gefühlt nicht gut gespielt habe“, sagte Nemecz.

Der Neuseeländer Ryan Fox verteidigte mit einer 69er-Runde seine Führung.

(APA)

Bild: GEPA