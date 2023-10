Nach einer miserablen Auftaktrunde ist Lukas Nemecz bei den Andalucia Open der Golfprofis am Cut gescheitert. Der Steirer blieb in Sotogrande am Freitag in der zweiten Runde zwar mit einer 69 drei unter Par, nach einer 82 am Vortag samt drei Doppel-Bogeys war die Qualifikation für das Wochenende aber bereits so gut wie abgeschrieben.

Weiter geht es für Nemecz in der kommenden Woche bei den Qatar Masters in Doha.

(APA)/Bild, Imago