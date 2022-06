Die österreichischen Golfprofis Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz müssen beim World-Tour-Turnier in München um den Cut kämpfen. Lukas Nemecz schaffte am ersten Tag der mit zwei Millionen Euro dotierten BMW International Open in München-Eichenried eine 70er-Runde und lag mit zwei unter Par auf Rang 46. Wiesberger spielte eine Par-Runde (72) und geht als 89. in den zweiten Tag.

In Führung war der Chinese Li Haotong mit zehn unter Par.

Best of der BMW Open – Tag 1

Artikelbild: Imago