Golfprofi Lukas Nemecz hat am Sonntag das World-Tour-Turnier in Ras-al-Khaimah in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf Platz 58 beendet. Der Steirer spielte zum Abschluss eine 73er-Runde (1 über Par) und verlor damit im Vergleich zum Vortag 30 Ränge. Der Sieg ging an den Neuseeländer Ryan Fox.

(APA) / Bild: Imago