Golfprofi Lukas Nemecz hat bei der Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews (5 Mio. Dollar) den Sprung in den Finaltag verpasst.

Der Steirer schrieb am Samstag in Carnoustie eine 73er-Runde und damit eins über Par an, der Einzug unter die besten 54 Teilnehmer blieb Nemecz (75.) damit verwehrt. Am Sonntag fällt die Entscheidung in Schottland auf dem Old Course, voran liegt vorerst der Engländer Richard Mansell.

(APA) / Bild: