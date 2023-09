Nemecz vor Schlusstag der Open de France Zehnter

Der Steirer Lukas Nemecz geht mit der Aussicht auf ein Spitzenergebnis in den Schlusstag der Golf-Open de France. Der 34-Jährige verbesserte sich am Samstag in der Nähe von Paris dank einer 67er-Runde von vier unter Par von der 20. an die zehnte Position.

Mit insgesamt sieben unter fehlen ihm zwei Schläge auf den Fünftplatzierten des World-Tour-Turniers, die Co-Spitzenreiter Jordan Smith und Ewen Ferguson liegen sechs vor Nemecz.

(APA) / Bild: GEPA