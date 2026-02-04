Neo-Österreicherin Potapova erreicht Cluj-Viertelfinale

Die seit Jänner für Österreich spielende Russin Anastasia Potapova hat am Mittwoch in Cluj-Napoca das Viertelfinale erreicht.

Die Titelverteidigerin musste wie schon in der Auftaktrunde einen Satzrückstand aufholen, ehe die Weltranglisten-58. die Russin Anastasia Sacharowa nach 2:09 Stunden 1:6,6:4,6:3 bezwang.

Im Kampf um das Semifinale bei den Transsilvanien Open trifft sie entweder auf die als Nummer drei gesetzte Rumänin Sorana Cirstea oder die Slowenin Tamara Zidansek.

(APA)/Bild: Imago