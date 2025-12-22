Neres-Doppelpack: Napoli krönt sich zum italienischen Supercup-Sieger

SSC Napoli hat zum dritten Mal nach 1990 und 2014 den italienischen Fußball-Supercup gewonnen.

Der Serie-A-Meister setzte sich am Montag im Finale im saudi-arabischen Riad gegen Cupsieger Bologna mit 2:0 durch. Der 28-jährige Brasilianer David Neres avancierte mit einem Doppelpack (39., 57.) zum Matchwinner. Napoli hatte im Halbfinale Titelverteidiger AC Milan bezwungen, Bologna mit Inter den zweiten Mailänder Topclub erst im Elfmeterschießen.

(APA) Foto: Imago