Netflix-Doku enthüllt: Darum scheiterte Neymars Rückkehr zu Barca

2017 wechselte Neymar für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Doch nur zwei Jahre später wollte der Brasilianer bereits wieder zurück. Den Grund verrät er in seiner Netflix-Doku. Zudem wird enthüllt, warum der Deal scheiterte.

Neymar so nah wie nie zuvor! In der Netflix-Doku „Neymar: Das vollkommene Chaos“ gibt der brasilianische Superstar Einblicke in sein berufliches sowie privates Leben. Neben der Beziehung zu seinem Vater spielt auch sein Wechselwunsch von Paris Saint-Germain zurück zum FC Barcelona eine große Rolle.

Neymar: „Festgestellt, dass ich mich anderswo besser fühle“

In der Dokumentation verrät der 29-Jährige, warum er bereits nach nur zwei Jahren wieder zurück wollte. „Als ich die Entscheidung traf, PSG zu verlassen, war das nicht wegen der Anhänger oder des Vereins. Ich habe festgestellt, dass ich mich anderswo besser fühle.“ Und mit anderswo meinte Neymar konkret Barcelona, wo er unter anderem die Champions League, die spanischen Meisterschaft (2x) und den spanischen Pokal (3x) gewonnen hatte.

Neymars Vater bestätigte in der Doku den Wechselwunsch seines Sohnes, wollte aber nicht, „dass er PSG verlässt.“ Letztendlich unterstützte er jedoch Neymar Jr. bei dessen Vorhaben. Man habe versucht, den Abgang von PSG einvernehmlich zu bewältigen, „aber es hat nicht geklappt.“

Barcelona-Angebot für PSG nicht ausreichend

Barcelona bot damals 110 Millionen Euro für den Offensivstar. Zudem sollten Jean-Clair Todibo und Ivan Rakitic zu PSG wechseln und auch Ousmane Dembele war zumindest als Leihgeschäft in den Deal integriert.

Doch für Paris war das Angebot der Katalanen trotz hoher Ablöse und zahlreicher Spieler zu gering. Der französische Hauptstadtklub wollte 20 Millionen Euro mehr, die Barcelona jedoch nicht bereit war, zu zahlen.

Neymar blieb letztendlich bei PSG. Dort bringt es der derzeit verletzte Superstar auf insgesamt 130 Spiele – inklusive 90 Tore und 55 Vorlagen.

