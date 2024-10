Nach dem ITF-Turniersieg von Sinja Kraus am Samstag in Sevilla hat es für Maximilian Neuchrist in Kampala (Uganda) kein Happy End gegeben.

Der 33-jährige Wiener unterlag am Sonntag im Endspiel des ebenfalls mit 25.000 Dollar dotierten ITF-Turniers dem Franzosen Corentin Denolly mit 3:6,4:6.

(APA) / Bild: GEPA