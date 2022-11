Neue Aufgabe für Dominik Thalhammer

via

via Sky Sport Austria

Dominik Thalhammer findet eine neue Aufgabe in Belgien. Der ehemalige LASK-Coach unterschreibt beim Erstligisten KV Oostende einen Vertrag bis 2024.

Der 52-Jährige führte in der Vorsaison Cercle Brügge in der belgischen Jupiler Pro League von einem Abstiegsplatz auf den ungefährdeten zehnten Tabellenrang. Nachdem Thalhammer zu Saisonbeginn nur sechs Punkte in neun Runden holte, wurde er Mitte September entlassen.

Mit Oostende spielt der gebürtige Wiener erneut gegen den Abstieg. Sein neuer Klub liegt aktuell zwar nicht auf einem Abstiegsrang, allerdings auch nur drei Punkte vor dem Tabellenletzten Zulte Waregem.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Artikelbild: Imago