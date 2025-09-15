Neue Augabe für Ex-BVB-Coach Sahin

Knapp acht Monate nach seiner Entlassung beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund hat Nuri Sahin einen neuen Verein gefunden.

Der 37-Jährige trainiert ab sofort den türkischen Erstligisten Istanbul Basaksehir. Das gab der Verein am Montag bekannt. Sahin unterschrieb beim türkischen Meister von 2020 einen Vertrag bis 2028.

Für den ehemaligen türkischen Nationalspieler Sahin ist es die zweite Amtszeit in der Türkei. Von 2021 bis 2023 war Sahin als Teamchef bei Antalyaspor aktiv, es war seine erste Trainerstation, bevor er beim BVB erst zum Co-und dann zum Cheftrainer wurde.

(SID)/Bild: Imago