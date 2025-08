Neue Champions-League-Trikots beim FC Bayern vorgestellt

Der deutsche Meister FC Bayern München hat vor dem Saisonstart seine Trikotsammlung komplettiert.

Nach dem Heim- und Auswärtsjerseys haben die Münchner nun auch das neue Trikot für die Champions League sowie das CL-Torwarttrikot präsentiert.

Das Trikot für die Königsklasse ist in Schwarz gehalten. Am Kragen sowie an den Ärmeln sind zudem rote und grüne Töne erkennbar. Beim Logo griffen die Bayern tief in die Vereinshistorie und holten ein Emblem aus den 1930er-Jahren heraus. Dieses ist kreisförmig und beinhaltet neben den Buchstaben F, C und B zudem das ‚M‘ für München. Der Schriftzug ‚FCBM‘ steht auch auf der Rückseite im Nackenbereich.

Auch das neue Torwarttrikot enthält sowohl das alte Bayern-Logo als auch den Schriftzug auf der Rückseite. Allerdings ist das Jersey im klassischen Rot gehalten, der Kragen ist weiß. Wie das Spielertrikot hat das Torwartjersey zudem weiße Streifen im Schulterbereich. Beide Trikots erinnern an das Königsklassen-Trikot aus der Saison 2023/24. Dieses hatte auch das Emblem aus den 1930er-Jahren auf der Brust.

(Peer Kuni/skysport.de) / Bild: Imago