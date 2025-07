Neue Gesichter, neue Chancen: Austria rüstet sich für die Zukunft

Die Wiener Austria blickt gestärkt in die kommende Saison der ADMIRAL Bundesliga. Mit neuen Spielern wie Rückkehrer Manprit Sarkaria oder auch Noah Botic haben sich die Veilchen verstärkt und wollen voll angreifen.

„Wir haben versucht, in der Offensive Spieler mit neuen Profilen zu holen. Ich denke, dass wir uns gut verstärkt haben. Wir sind generell mit der Kaderplanung und dem Feedback der Trainer sehr zufrieden“, sagt Sportdirektor Manuel Ortlechner.

Mit Perez Vinlöf und Prelec kamen zwar zwei Stammkräfte abhanden, die Austria hat aber Qualität dazu geholt. Mit Kreativgeist Sarkaria, dem Australier Noah Botic sowie dem schnellen Ghanaer Kelvin Boateng wurde in der Angriffsabteilung nachjustiert.

Auch auf der „Sechser-Positon“ konnte man mit dem Südkoreaner Lee Kang-hee ein neuer spielstarker Mittelfeldspieler dazu, der bei den Fans bereits für Begeisterung sorgt. Der im defensiven Mittelfeld wie auch in der Abwehr einsetzbare 23-Jährige kommt ohne Erfahrung in der höchsten Liga, agierte aber im Vorjahr in Südkoreas U23-Team mitunter als Kapitän. Ortlechner setzt große Hoffnungen in den Neuzugang. „Er ist aggressiv gegen den Ball, extrem gut mit dem Ball und strahlt auch eine gewisse Ruhe aus.“ Die Kommunikation mag noch ein gewisses Problem darstellen, auch hier soll Lee aber den nötigen Ehrgeiz zeigen.

Austria hofft auf Verbleib der Top-Stars

Ortlechner hofft, „dass es in die Richtung wie bei Barry geht“. Der Gambier hat sich seit seiner Ankunft in Wien vor einem Jahr gemausert und einen Marktwert nach oben geschraubt.

Neben Barry führt Ortlechner noch Spielgestalter Fitz sowie Maurice Malone als Wechselkandidaten mit Verkaufswert an. Der deutsche Stürmer wurde von der Austria im Mai um kolportierte 1,2 Millionen Euro fix vom FC Basel verpflichtet. „Wir bekommen bei allen drei mit, dass es Interesse gibt. Wir wissen, dass sie im Auge sind“, meint Austrias Sportdirektor. Dass bis dato noch kein Angebot eingetrudelt ist, erklärt sich der Ex-Profi mit der aktuell noch entspannten Lage in den großen Ligen: „In den großen Märkten ist noch alles sehr schläfrig. Man sollte vorsichtig sein, jetzt schon ein Fazit zu ziehen.“

