Neue NFL-Saison startet: Gelingt Rodgers und den Jets der Super-Bowl-Coup?

Am Donnerstag (02.20/MESZ am Freitag) startet die NFL mit der Partie von Titelverteidiger Kansas City Chiefs gegen die Detroit Lions in die neue Saison.

Das Ziel aller Teams ist die Super Bowl in Las Vegas – eine Premiere in der über 100-jährigen Geschichte der weltbesten Football-Liga. Mit der Verpflichtung des bereits angegrauten Superstar-Quarterbacks Aaron Rodgers hoffen auch die Fans der New York Jets auf das große Glück und einen Trip in die Wüste von Nevada.

Vor dem ersten Spiel gegen die Buffalo Bills am Montag appellierte Rodgers, Super-Bowl-Sieger 2011 mit den Green Bay Packers und vierfacher Liga-MVP, noch einmal an seine Mitspieler. „Was bist du bereit, in deiner Freizeit zu opfern, um die Sache so zu gestalten, wie wir es wollen? Das ist eine Frage, die wir uns dieses Jahr alle stellen müssen. Wir haben eine Menge Ziele vor Augen, die tatsächlich erreichbar sind“, sagte der 39-Jährige, der dem Modell Tom Brady folgt.

Rodgers, Cook, Wilson: Stark verbesserte Jets-Offense

Dieser gewann mit den Tampa Bay Buccaneers im Alter von 43 Jahren seinen letzten Super Bowl. Nebenbei bemerkt: In der vergangenen Saison war in den Play-offs unter den letzten acht Teams kein Stamm-Quarterback älter als 29 Jahre.

Um trotzdem seine Ziele zu erreichen, hat Rodgers auf mehrere Millionen Dollar Gehalt verzichtet und damit Platz für weitere Hochkaräter im Kader geschaffen. Beispielsweise Dalvin Cook: Der Ex-Runningback der Minnesota Vikings soll bis zur vollständigen Erholung von Breece Hall von einem Kreuzbandriss Touchdowns liefern. Als Anspielstation kann Rodgers mit Garrett Wilson auf den offensiven „Rookie of the Year“ der Vorsaison zählen.

Dennoch wird es für die Jets in einer Division mit den Bills, Miami Dolphins und New England Patriots ein hartes Stück Arbeit, überhaupt in die Play-offs zu kommen.

Zwei Spiele in Frankfurt – Raimann dabei

Zwei der erwähnten Teams werden die NFL-Fans im deutschsprachigen Raum in diesem Herbst aus nächster Nähe bestaunen können. Im ersten Frankfurt-Spiel am 5. November treffen die Dolphins auf die Kansas City Chiefs, mit denen sich Star-Quarterback Patrick Mahomes auf die Jagd nach seinem dritten NFL-Titel begibt. Das Auftaktmatch gegen die Lions wird gleich ein harter Prüfstein, hat sich doch in der „Motor City“ eine hungrige, offensivstarke Truppe gebildet, die vom Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown als Receiver befeuert wird. Super-Bowl-Kandidaten sind auch die Cincinnati Bengals, die Philadelphia Eagles, Buffalo und die San Francisco 49ers.

Am 12. November begegnen sich in der Main-Metropole die Patriots und die Indianapolis Colts, bei denen der Österreicher Bernhard Raimann in sein zweites Jahr als Offensive Tackle geht – und auf einen Turnaround hofft. Der Mann, den es für ihn zu beschützen gilt, ist eines der hoffnungsvollsten Quarterback-Talente der Liga: Anthony Richardson. Der 21-jährige „hat das Potenzial, ein ganz Großer zu werden“, sagte Raimann der APA – Austria Presse Agentur.

Cardinals mit Seikovits im Umbruch

Wenig Grund zur Freude werden indes die Arizona Cardinals haben, wo mit Tight End Bernhard Seikovits ein Österreicher im Trainingskader aufscheint.

Denn bei den „Cards“ findet ein drastischer Umbruch statt, fast ein Dutzend Leistungsträger hat das Team verlassen. Dazu fällt auch noch Quarterback Kyler Murray nach einem Kreuzbandriss länger aus.

(APA)/Bild: Imago