Die neue IOC-Chefin Kirsty Coventry lässt zum Start in ihre Präsidentschaft den Auswahlprozess für die Olympia-Gastgeber überprüfen. Die 41-Jährige kündigte dafür im Anschluss an die erste Exekutivkomitee-Sitzung unter ihrer Führung in Lausanne die Gründung einer Arbeitsgruppe für die Olympischen Spiele an. Eine zweite Arbeitsgruppe soll laut Coventry, der ersten Frau an der IOC-Spitze, für mehr Schutz der Frauen-Kategorie sorgen.

Es habe eine „überwältigende Unterstützung“ seitens der IOC-Mitglieder gegeben, den Auswahlprozess zu pausieren und zu überprüfen, erläuterte Coventry am Donnerstag. Die Mitglieder sollen stärker eingebunden und der geeignete Zeitpunkt für die Vergabe gefunden werden. Der aktuelle Auswahlprozess war ein Ergebnis der Reformen von Coventrys Vorgänger Thomas Bach, wird aber als zu undurchsichtig kritisiert.

Die Sommerspiele 2032 im australischen Brisbane hatte das Internationale Olympische Komitee schon 2021 vergeben. Vier Jahre zuvor findet das Großevent in der US-Metropole Los Angeles statt. Außerdem stehen bereits die Gastgeber der kommenden drei Winterspiele fest: Mailand und Cortina d’Ampezzo in Italien (2026), die französischen Alpen (2030) und Salt Lake City in den USA (2034).

Geschlechter-Debatte bei Olympia weiter Thema

Eine weitere Arbeitsgruppe soll für mehr Schutz der Frauen-Kategorie sorgen. Das IOC wolle hier „eine Führungsrolle“ einnehmen und wissenschaftliche Experten und die Fachverbände zusammenbringen, bekräftigte Coventry. „Wir sollten uns bemühen, einen Schwerpunkt auf den Schutz der Frauen-Kategorie zu legen, und wir sollten sicherstellen, dass dies im Konsens mit allen Beteiligten geschieht“, meinte die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin.

Bei Olympia in Paris war das IOC in der Kritik gestanden, weil es die Boxerinnen Imane Khelif aus Algerien und Lin Yu-ting aus Taiwan starten ließ. Beide späteren Olympiasiegerinnen waren zuvor vom Weltverband IBA, der vom IOC nicht mehr anerkannt wird, nach nicht näher erklärten Geschlechtertests ausgeschlossen worden. Das IOC argumentierte, beide seien als Frau in ihren Pässen geführt und hätten in ihrer gesamten Karriere an Frauen-Wettbewerben teilgenommen.

