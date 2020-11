via

Der alpine Skiweltcup ist mit den ersten Rennverlegungen konfrontiert. Die für 5./6. Dezember geplanten Riesentorläufe der Herren in Val d’Isere (Frankreich) wurden abgesagt und für das gleiche Wochenende in Santa Caterina Valfurva (Italien) neu angesetzt. Das gab der Ski-Weltverband (FIS) am Donnerstag bekannt, offizieller Grund ist nicht die Corona-Pandemie, sondern Schneemangel.

