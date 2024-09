Neuer Co-Trainer fürs Frauen-Nationalteam

Irene Fuhrmann bekommt beim Frauen-Nationalteam mit Clemens Zulehner einen neuen Co-Trainer.

Der 32-jährige Oberösterreicher war etwa bereits für den LASK als Co-Trainer tätig und fungiert derzeit als Sportlicher Leiter der Akademie in Ried. Diese Funktion wird er auch in Zukunft weiter ausführen. Fuhrmanns bisheriger Assistenztrainer Markus Hackl wurde nach vier Jahren im Kreis des A-Teams zum neuen U19-Teamchef bestellt.

Hackl übernimmt U19

Bei der am Sonntag zu Ende gehenden WM in Kolumbien hatte er interimistisch die U20 gecoacht und diese bei der ersten Teilnahme eines österreichischen Frauenteams an einer Weltmeisterschaft bis ins Achtelfinale geführt. Als erste Prüfung wartet auf den 46-Jährigen, der bereits seit 2013 für den ÖFB tätig ist, Ende November/Anfang Dezember die 1. EM-Qualifikationsrunde gegen Serbien, Tschechien und die Färöer im Kampf um ein U19-EM-Ticket 2025 in Polen.

Für das A-Team geht es am 25. Oktober in Koper und am 29. Oktober in Ried (jeweils 18.00 Uhr) gegen Slowenien in der 1. Play-off-Runde um die Wahrung der EM-Chance.

(APA)

Bild: GEPA