Neuer Coach bei Basketball-Meister Oberwart Gunners

Einen überraschenden Abgang hat es beim Männer-Basketball-Meister Oberwart gegeben.

Die Gunners ließen Head Coach Matthew Otten ziehen, da der US-Amerikaner ein lukratives Angebot aus der höchsten Liga in England erhalten hat. Der zu diesem Zeitpunkt bereits als neuer Sportdirektor engagierte, aber noch nicht verlautbarte Horst Leitner übernimmt vorerst auch diese Rolle. Für Leitner ist es eine Rückkehr, er hatte Oberwart 2024 als Coach zum Titel geführt.

Leitner will im Laufe des Jahres einen Nachfolger als Head Coach für die Saison 2026/27 finden. Gunners-Geschäftsführer Thomas Linzer hatte nicht damit gerechnet, dass man Ende Juli eine Ablöseanfrage erhält. „Zumal wir mit Matthew Otten einen Vertrag hatten und auch die neue Saison fix mit ihm geplant haben. Die Rückkehr von Horst Leitner hat uns dann aber ermöglicht, dem Wunsch des Trainers stattzugeben und seinem ablösepflichtigen Wechsel nach England zuzustimmen.“

Otten wurde aber in bestem Einvernehmen verabschiedet. Leitner will die Strukturen im Verein nachhaltig weiterentwickeln. „Dass ich in dieser Übergangsphase auch als Head Coach einspringe, war eine Entscheidung aus Verantwortung – für den Verein, das Team und unsere gemeinsame Zukunft“, sagte der Burgenländer.

(APA) / Bild: GEPA