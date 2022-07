Neuer Ersatzmann für Red Bull

via

via Sky Sport Austria

Das Formel-1-Team von Red Bull hat den Wechsel auf der Position des Ersatzfahrers finalisiert.

Neuer Reservemann für Weltmeister Max Verstappen und Teamkollege Sergio Perez ist der Neuseeländer Liam Lawson (20). Das bestätigte Teamchef Christian Horner am Samstag in Silverstone. Lawsons Vorgänger Juri Vips war unter der Woche gekündigt worden, nachdem die Wortwahl des Esten in einem Online-Computerspiel angeblich rassistisch entgleist war.

Lawson bestreitet in diesem Jahr seine zweite Saison in der Formel 2. In der Vorsaison wurde er als „Rookie“ Zweiter der DTM-Gesamtwertung. Experten wie DTM-Boss Gerhard Berger trauen dem Blondschopf einen baldigen Formel-1-Einstieg zu. Lawson wird auch für das Red-Bull-Schwesterteam AlphaTauri als Ersatzpilot zur Verfügung stehen.

(APA)/Bild: Imago