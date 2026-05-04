Neuer Headcoach: Capitals holen Stewart nach Österreich zurück

Die Vienna Capitals haben Mike Stewart nach Österreich zurückgeholt. Der Austro-Kanadier wird neuer Head Coach der Wiener, wie der Club am Montag bekannt gab. Die Capitals hatten sich nach dem Aus im Pre-Playoff der ICE Hockey League von Trainer Kevin Constantine getrennt. Stewart, der als Aktiver für den VSV spielte und zwei A-Weltmeisterschaften für Österreich bestritt, erhielt nun einen Zweijahresvertrag bei den Wienern. Der 53-Jährige war zuletzt in Deutschland tätig.

Der gebürtige Kanadier war nach seinen Anfängen als Coach in Villach bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven, den Augsburger Panther, Kölner Haien und zuletzt Grizzlys Wolfsburg tätig. Als Aktiver wurde der als „Iron Mike“ bekannte Verteidiger mit dem VSV 2002 und 2006 Meister, neun Saisonen lang spielte er für die Kärntner.

„Stewart war Wunschkandidat“

„Mike Stewart war von Anfang an unser Wunschkandidat. Er steht für einen modernen Coaching-Stil, ist sehr kommunikativ und hat stets einen guten Draht zu seinen Teams. Mike verfügt über viel Erfahrung und hat großes taktisches Verständnis“, sagte Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Capitals. Stewarts Teams würden einen „aggressiven, schnellen und detailorientierten Spielstil“ pflegen. Stewart meinte in einer Aussendung des Clubs: „Mir gefällt die Challenge. Wien ist Wien und die Caps sind ein Name, deswegen fiel mir die Entscheidung sehr leicht.“

(APA) / Bild: Imago