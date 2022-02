Neuer Klub für Philipp Zulechner

via

via Sky Sport Austria

Philipp Zulechner hat einen neuen Arbeitgeber. Nach fünf Monaten vereinslosigkeit schließt sich der Ex-Bundesliga-Profi dem Halleschen FC an. Beim deutschen Drittligisten unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis zum Saisonende.

In Halle tritt Zulechner die Nachfolge von Ex-Rapid-Stürmer Terrence Boyd an. Boyd wechselte zu Liga-Konkurrent Kaiserslautern. Der ehemalige Deutsche Meister kämpft als aktuell Tabellenzweiter um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Halle ist akut abstiegsgefährdet. Der HFC liegt aktuell auf Tabellenplatz 17, nur einen Zähler vor der Abstiegszone. Zulechner soll helfen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Ich kenne Philipp Zulechner aus meiner Zeit beim FC Erzgebirge Aue. Er war in einer schwierigen Phase ein wesentlicher Faktor für den damaligen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga. Philipp wird mit seinen individuellen Offensivqualitäten und seiner Erfahrung helfen, unsere Ziele zu erreichen“, sagte Trainer Andre Mayer.

Bis Ende August stand der 31-jährige Zulechner bei Erzgebirge Aue unter Vertrag.

Bild: Imago