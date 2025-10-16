Neuer Name für Tennis-Weltverband

Der Tennis-Weltverband bekommt einen neuen Namen.

Ab 2026 wird die bisher als International Tennis Federation (ITF) bekannte Organisation offiziell als „World Tennis“ geführt. Laut einer Mitteilung stimmte eine „überwältigende Mehrheit“ der Vertreter der nationalen Verbände auf der Jahresversammlung der ITF für die Umbenennung. Die Organisation wurde 1913 als International Lawn Tennis Federation in Paris gegründet und trägt seit 1977 ihren heutigen Namen.

Die ITF ist neben der ATP (Männer-Tour), der WTA (Frauen-Tour) und den Veranstaltern der vier Grand-Slam-Turniere Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open eine der sieben führenden Institutionen im Welttennis. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Organisation der Olympischen Tennisturniere sowie des Davis Cup und des Billie Jean King Cup.

(APA)

Bild: Imago